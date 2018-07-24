اليابان: ارتفاع حصيلة ضحايا ارتفاع درجات الحرارة إلى 65 شخصا

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أعلنت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الموجة الحارة التى تعرضت لها البلاد إلى 65 شخصا فى 28 مقاطعة خلال 7 أيام.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن البيانات الأولية للحكومة اليابانية أظهرت أن هناك 22 ألفا و647 شخصا قد نقلوا إلى المستشفيات خلال الأسبوع الماضى معظمهم من كبار السن إثر إصابتهم بضربات شمس أو إجهاد حرارى نتيجة لارتفاع درجات الحرارة بمعدلات غير عاديةن وأضافت الوكالة، أن العاصمة اليابانية طوكيو سجلت أعلى معدلات فى الإصابة حيث بلغ عدد المصابين بها 1979 شخصا نتيجة للكارثة لطبيعية التى تتعرض لها البلاد.