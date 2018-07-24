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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:29 م
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الوادي الجديد: بدء تنفيذ مشروع للمرأة المعيلة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:18 م
الوادي الجديد: بدء تنفيذ مشروع للمرأة المعيلة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي مشروعات صغيرة - ارشيفية
/أ ش أ/
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 قال أحمد سلطان مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالوادي الجديد إن المحافظة بدأت اليوم /الثلاثاء/ تنفيذ مشروع للمرأة المعيلة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، يستهدف الأرامل والمطلقات والحالات الأولى بالرعاية بمختلف مناطق المحافظة.

 

وأوضح سلطان - في تصريح اليوم - أن المشروع يوفر قروضا تبدأ من ألف جنيه وحتى 20 ألف جنيه ويتم السداد على 42 شهرا ويتم تسليم القروض خلال أسبوع من تقديم الأوراق وذلك بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي.

 

 

وأكد أن المشروعات - التي نفذتها إدارة بناء وتنمية القرية خلال الفترة الماضية - ساهمت بشكل كبير في توفير فرص عمل وزيادة دخل المرأة المعيلة وإقامة المزيد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمختلف مراكز الوادي الجديد الخمسة.

 

 


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