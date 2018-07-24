النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بالهرم

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة ربة منزل، داخل شقتها بالهرم، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وكشفت التحريات الأولية أن المجنى عليها فارقت الحياة نتيجة تعرضها للخنق، وعليه صدر قرار النيابة العامة بتشريح الجثمان وطلبت تقرير الطب الشرعى حول الوفاة.

تلقى المقدم محمد الصغير، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل، داخل شقتها بمنطقة هضبة الأهرام، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة المجني عليها وتبين من خلال مناظرتها أنها مخنوقة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث.