المسن المتهم باغتصاب 3 أطفال ببدر: معملتش حاجة وكنت بلعب معاهم كيلو بامية

تسلمت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وإشراف المستشار أحمد الحنفى، التحريات الأمنية الخاصة بواقعة اتهام عجوز 72 سنة، باستدراج واغتصاب 3 أطفال داخل شقته فى مدينة بدر.

وأكدت التحريات صحة الواقعة، وبسؤال شهود العيان اتضح أنها لم تكن المرة الأولى التى يصطحب بها أطفال لشقته، وكان يقوم بتوصيلهما بنفسه، وواجهت النيابة المتهم بالتحريات والاتهامات الموجهة إليه من هتك عرض طفل "8 سنوات" واثنين آخرين بمنزله.

وأنكر المتهم كافة الاتهامات، قائلا: "أنا رجل مسن وجئت بالأطفال لمنزلى من أجل التسليه والترفيه عنهم بلعبه "كيلو بامية" وأضغ قطعة قماش على عين الطفل الذى يخسر ثم اقوم باغلاق النور، ويقوم الطفل بالاختفاء فى مكان ما بالشقه فيبحث عنه، مضيفا "بينادونى بجدو حبيبنا".

كانت نيابة القاهرة الجديدة، أمرت بحبس توربينى مدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب 3 أطفال لورود تحريات المباحث.

تعود تفاصيل الواقعة، بتلقى قسم شرطة بدر بلاغات من 3 أسر تفيد بقيام عجوز بإغتصاب 3أطفال داخل شقته، وبعمل التحريات دلت أن المتهم يدعى "جابر ف" 72 سنة، وأنه يقوم باستدراج الأطفال الصغار واغتصابهم، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، إحالته للنيابة التى أصدرت القرار السابق.