video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

المرور: شراء 20 كاميرا رادار على الطرق لرصد أى مخالفات مرورية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:00 ص
المرور: شراء 20 كاميرا رادار على الطرق لرصد أى مخالفات مرورية حملات مرورية ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

قال مصدر أمنى بالمرور، إنه تم التعاقد مع إحدى الشركات و تم شراء 20 كاميرا رادار على الطرق لرصد أى مخالفات مرورية لسيارات مسروقة أو مهربة جمركيا أو ارتكبت مخالفة سير عكس الاتجاه أو كسرت اشارة أو عدم التزام سيارات النقل الثقيل بالحارة اليمنى على الطرق السريعة لمنع وقوع الحوادث المرورية والتسبب فى وجود زحامات مرورية، خلال أوقات الذروة على مدار اليوم، وسط تدعيم المناطث بالخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأوضح المصدر، أن إدارة المرور تعاقدت على شراء رادارات حديثة تمهيدا لتركيبها على الطرق خلال الفترة المقبلة لرصد السرعات الجنونية التى يقود بها السيارات، وبمجرد رصد المخالفات المرورية، ويتم طبعها وإرسالها إلى النيابة المختصة بوحدة المرور التابع لها، لتظهر للسائق عند تجديد رخصة السيارة، ويكون الهدف من تركيب الرادارات عدم رصد المخالفات وإنما إنقاذ أرواح المواطنين من وقوع حوادث الطرق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يضبط 7889 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

اخبار الحوادث

اخبار المرور

تركيب كاميرات

رادارات

سرعات جنونية

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

"اتصالات البرلمان" تشيد بدور مركز معلومات مجلس الوزراء فى نفى الشائعات

"اتصالات البرلمان" تشيد بدور مركز معلومات مجلس الوزراء فى نفى الشائعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة