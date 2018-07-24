المرور: شراء 20 كاميرا رادار على الطرق لرصد أى مخالفات مرورية

كتب عبد الرحمن سيد

قال مصدر أمنى بالمرور، إنه تم التعاقد مع إحدى الشركات و تم شراء 20 كاميرا رادار على الطرق لرصد أى مخالفات مرورية لسيارات مسروقة أو مهربة جمركيا أو ارتكبت مخالفة سير عكس الاتجاه أو كسرت اشارة أو عدم التزام سيارات النقل الثقيل بالحارة اليمنى على الطرق السريعة لمنع وقوع الحوادث المرورية والتسبب فى وجود زحامات مرورية، خلال أوقات الذروة على مدار اليوم، وسط تدعيم المناطث بالخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وأوضح المصدر، أن إدارة المرور تعاقدت على شراء رادارات حديثة تمهيدا لتركيبها على الطرق خلال الفترة المقبلة لرصد السرعات الجنونية التى يقود بها السيارات، وبمجرد رصد المخالفات المرورية، ويتم طبعها وإرسالها إلى النيابة المختصة بوحدة المرور التابع لها، لتظهر للسائق عند تجديد رخصة السيارة، ويكون الهدف من تركيب الرادارات عدم رصد المخالفات وإنما إنقاذ أرواح المواطنين من وقوع حوادث الطرق.