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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:07 م
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المركزى التركى يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.. والليرة تخسر 20% من قيمتها

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:49 م
المركزى التركى يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.. والليرة تخسر 20% من قيمتها الليرة التركية تواصل التراجع منذ إعادة انتخاب أردوغان
رويترز
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أبقي البنك المركزى التركى على أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الثلاثاء، مخالفا التوقعات التى تنبأت برفعها بعد صعود التضخم لأعلى مستوى فى 14 عاما فى يونيو، فى خطوة من المرجح أن تزيد قلق المستثمرين بشأن اتجاه السياسة النقدية.

وانخفضت الليرة، التى خسرت نحو 20% من قيمتها منذ بداية العام الجارى، إلى 4.91 مقابل الدولار بعد القرار.
 
وبلغ التضخم أعلى مستوياته فى 14 عاما فى يونيو مسجلا 15.39%، فى الوقت الذى أدى فيه نزول الليرة إلى ارتفاع أسعار الأغذية وغيرها من السلع.
 

 


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