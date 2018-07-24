video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الليلة.. القمر الأحدب قرب زحل فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بالوطن العربى

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:46 م
الليلة.. القمر الأحدب قرب زحل فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بالوطن العربى القمر الأحدب - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
تشهد سماء المنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء، وبداية الليل وقوع القمر الأحدب المتزايد بالقرب من كوكب زحل فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.
 
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه من خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقات كوكب زحل إضافة إلى تضاريس سطح القمر الرئيسية كالفوهات والشقوق.
 
 
وتابعت الجمعية الفلكية بجدة: "كانت حلقات زحل بلغت أقصى ميل باتجاه الأرض فى أكتوبر الماضى"، مشيرة إلى أن كوكب زحل يستغرق 29 سنة ليكمل دورة واحدة حول الشمس، ولذلك فى كل حوالى 14 سنة ونصف نشاهد أما الوجه الشمالى أو الوجه الجنوبى لتلك الحلقات.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القمر الأحدب قرب نجم قلب العقرب الليلة بسماء الوطن العربى

الليلة.. القمر الأحدب يقترن بكوكب المشترى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

القمر الأحدب يقترن بكوكب المريخ فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة

الليلة.. القمر الأحدب يقترن بالمشترى فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الفلك

القمر

زحل

القمر الاحدب




لا تفوتك
رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

رئيس سيمنز لـ"السيسى": أنت أفضل مفاوض قابلته على الإطلاق

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

محافظ الإسكندرية يأمر بغلق شاطئ النخيل بحى العجمى بعد تكرار غرق المواطنين

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

3 محطات كهرباء عملاقة ترى النور اليوم.. الرئيس السيسى فى العاصمة الإدارية لافتتاحها.. رئيس الرقابة الإدارية: إضافة محطات جديدة لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات.. ومحمد شاكر: سنصل للمستويات العالمية 2019

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

عدوى كيكى تجتاح الوسط الفنى.. ابتكار فى التحدى.. دينا على أنغام شوقنا.. درة وياسمين تشاركان .. سما المصرى ترقص بالجلابية.. مطالبات لـ فيفى عبده بخوض التجربة.. عبير صبرى تشارك بطريقتها.. ورجال الفن يسخرون

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

تييرى هنرى يوافق على العمل مع ناصف ساويرس فى أستون فيلا

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

معروف يوسف متعجبا من تصريحات بانسيه: كيف أعانى عبودية وأتشرف بالجنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة