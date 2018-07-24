الكويت: لا مكافأة نهاية خدمة للوافدين إلا بإشعار مغادرتهم للبلاد

الكويت (أ ش أ)

قرر ديوان الخدمة المدنية الكويتى، عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الوافدين، إلا بعد تسليمهم إشعار مغادرة البلاد.

وقالت مصادر لصحيفة (الجريدة) الكويتية اليوم الثلاثاء، أن الديوان خاطب الوزارات والجهات الحكومية، بضرورة تسليمه أسماء الوافدين المنهاة خدماتهم، والذين ينبغى صرف مستحقات نهاية خدمة لهم، وطلب إبلاغهم ضرورة إلغاء إقاماتهم التى تندرج تحت المادة رقم 17 من قانون الإقامة الكويتى، مع تقديمهم إشعارات المغادرة.

وأكدت المصادر أن الديوان لن يسمح بتحويل إقامة الوافدين الذين أنهت الحكومة خدماتهم إلى القطاع الخاص، وإلا حرموا من مكافأة نهاية الخدمة، لافتة إلى أنه سيخاطب الجهات المسؤولة عن الإقامة لإيقاف تحويلهم من المادة 17 إلى بعض المواد الأخرى التى تسمح بعملهم داخل الكويت، مع إمكانية تسفيرهم وإعادة استقدامهم على مادة أخرى تتيح لهم العمل بالقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتى ضمن خطة ديوان الخدمة المدنية الكويتى المتكاملة لتطبيق سياسة الإحلال، وتقليص عدد الوافدين فى الجهات الحكومية إضافة إلى مساهمته فى تعديل التركيبة السكانية.