الكرملين: ترامب دعا بوتين لزيارة واشنطن فى نهاية العام

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى دعوة من الولايات المتحدة لعقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن في نهاية العام، لكنه قال إنه أمام الزعيمين فرصا أخرى أيضا للاجتماع معا.
وقال يورى أوشاكوف المعاون بالكرملين إن واشنطن وموسكو اتفقتا على ضرورة عقد لقاء آخر بين بوتين وترامب بعد قمتهما فى هلسنكى الأسبوع الماضى لكن روسيا لم تبدأ بعد أى استعدادات عملية لعقد قمة جديدة.
وقال أوشاكوف للصحفيين "هناك خيارات أخرى (للاجتماع) يمكن للزعيمين مناقشتها "مشيرا إلى اجتماع لزعماء مجموعة العشرين فى الأرجنتين فى نهاية نوفمبر.
وأضاف "ربما تكون هناك مناسبات دولية أخرى يشارك فيها ترامب وبوتين".
من ناحية أخرى أكد المدير العام للمعهد الروسى للشؤون الدولية أندريه كورتونوف، اليوم الثلاثاء، أن خبراء مؤتمر نزع السلاح النووى سيعدون مقترحات للرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى دونالد ترامب بشأن الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي.
وقال كورتونوف - فى تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية - أن هناك أملا فى أنه تبعا لنتائج المؤتمر سيتم تجهيز بعض المقترحات لقيادة البلدين بشأن كيفية المضى قدما فى قضايا معاهدة القوى النووية متوسطة المدى، ومعاهدة تدابير الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، ومنع الحوادث بالأسلحة النووية.
وأعرب الخبير الروسى عن أمله فى عقد لقاء القمة الثانى بين روسيا والولايات المتحدة فى المستقبل القريب، ومن ثم سيكون من الممكن للطرفين مناقشة وحل بعض تلك القضايا.
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