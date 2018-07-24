الكرملين: ترامب دعا بوتين لزيارة واشنطن فى نهاية العام

رويترز ـ (أ ش أ)

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه تلقى دعوة من الولايات المتحدة لعقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن في نهاية العام، لكنه قال إنه أمام الزعيمين فرصا أخرى أيضا للاجتماع معا.

وقال يورى أوشاكوف المعاون بالكرملين إن واشنطن وموسكو اتفقتا على ضرورة عقد لقاء آخر بين بوتين وترامب بعد قمتهما فى هلسنكى الأسبوع الماضى لكن روسيا لم تبدأ بعد أى استعدادات عملية لعقد قمة جديدة.

وقال أوشاكوف للصحفيين "هناك خيارات أخرى (للاجتماع) يمكن للزعيمين مناقشتها "مشيرا إلى اجتماع لزعماء مجموعة العشرين فى الأرجنتين فى نهاية نوفمبر.

وأضاف "ربما تكون هناك مناسبات دولية أخرى يشارك فيها ترامب وبوتين".