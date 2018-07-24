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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:05 م
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القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:50 م
القبض على 6 سائقين من متعاطى المخدرات فى حملة مرورية بالإسماعيلية الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المرور من ضبط 6 سائقين لسيارات نقل وأجرة  وملاكى من متعاطى المخدرات بعد خضوعهم للتحاليل الطبية فى حملة مرورية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد عادل الجزار رئيس مباحث مرور الإسماعيلية واللجنة الطبية المرافقة له بإجراء تحليل المخدرات  لعدد كبير من قائدى السيارات خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية أسفرت عن وجود 6 حالات إيجابية لسائقين سيارات أجرة وملاكى يتعاطون المخدرات.

والسائقون هم " بكرى.ف.ب"41 عاما سائق مقيم بفيصل السويس و"أحمد.ح.ق"30 عاما سائق ومقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية و"رجب.ق.س"44 عاما مقيم بشبرا محافظة القاهرة و"محمود.س.م"27 عاما مقيم بدكرنس دقهلية و"شريف.ر.أ"34 عاما مقيم بأبوحماد شرقية و"وليد.ا.ع"37 عاما مقيم الدقهلية.

تم التحفظ على السائقين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

 

 


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