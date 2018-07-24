القبض على 4 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 4 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد ضبط المتهم "احمد.أ.ف"33 عاما عاطل، ومقيم بدائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "مصطفى.ع.خ"19 عاما عاطل ومقيم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح ـبيض"سكين" والمتهم "عبدالله.م.ع"22 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته سلاح أبيض"كتر" والمتهم "محمود.م.ح"32 عاما عاطل ومقيم بدائرة مركز الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.