القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وبانجو فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "طبنجة 9 مم معدلة" وكمية من مخدر البانجو زنت حوالى 500 جرام.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه بالقبض على المتهم "السيد.ع.ع" 30 عامًا، عاطل، ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9مم"، وكمية من مخدر البانجو وزنت حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول .

بمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته المحرمة.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.