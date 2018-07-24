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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:54 ص
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العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:22 ص
العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان حرائق الغابات فى اليونان
رويترز
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رأى شاهد من رويترز عددا من الضحايا اليوم الثلاثاء، من حريق مدمر اجتاح منتجعا يونانيا صغيرا مساء أمس الاثنين، مما قد يزيد عدد القتلى عن الحصيلة الرسمية وهى 24.

وقال شاهد رويترز "أرى جثتين أو ثلاثة على الأرض خارج منزل" مضيفا أن هناك بعض المعلومات من الشرطة عن وجود ضحايا آخرين في المنطقة.

وقبل ذلك بدقائق أورد تلفزيون سكاى اليونانى معلومات عن أن ما يصل إلى 26 شخصا لاقوا حتفهم صباح اليوم الثلاثاء، فى منتجع ماتى الذى قتل فيه بالفعل ما لا يقل عن 24 شخصا بسبب حريق غابات.

وكان متحدث باسم الحكومة اليونانية أعلن أن حريق غابات مستعر شرقى العاصمة أثينا قتل أكثر من 20 شخصا وأصاب أكثر من 100 بينهم 16 طفلا.

ويكافح أفراد الإطفاء في اليونان عدة حرائق قرب أثينا منذ أكثر من 12 ساعة، وسجل أكبر عدد من القتلى والمصابين فى منطقة ماتى.

 


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