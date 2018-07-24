العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

رأى شاهد من رويترز عددا من الضحايا اليوم الثلاثاء، من حريق مدمر اجتاح منتجعا يونانيا صغيرا مساء أمس الاثنين، مما قد يزيد عدد القتلى عن الحصيلة الرسمية وهى 24.

وقال شاهد رويترز "أرى جثتين أو ثلاثة على الأرض خارج منزل" مضيفا أن هناك بعض المعلومات من الشرطة عن وجود ضحايا آخرين في المنطقة.

وقبل ذلك بدقائق أورد تلفزيون سكاى اليونانى معلومات عن أن ما يصل إلى 26 شخصا لاقوا حتفهم صباح اليوم الثلاثاء، فى منتجع ماتى الذى قتل فيه بالفعل ما لا يقل عن 24 شخصا بسبب حريق غابات.