العثور على ميكانيكى مشنوقًا داخل ورشته بمركز طنطا

عثر أهالى عزبة فراج التابعة لقرية شونى بمركز طنطا بمحافظة الغربية، على ميكانيكى مشنوقا بحبل داخل ورشته.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا بالعثور على "ا.ف.ا" 50 سنة عامل مشنوقا داخل ورشة ميكانيكا بعزبة فراج دائرة المركز.

وانتقل المقدم أحمد خيرى مفتش مباحث المركز، والرائد يوسف الجندى رئيس مباحث المركز بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وكلفت النيابة العامه المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.