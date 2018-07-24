العثور على جثة مبتورة الساقين على قضبان السكة الحديد بدمنهور

عثر أهالى دمنهور على جثة لشخص مجهول الهوية مبتورة الساقين وبها جروح على قضبان السكة الحديد بدمنهور فى محافظة البحيرة.
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور بوجود جثة لشخص على شريط السكة الحديد ما بين محطتى دمنهور وأم دينار بخط "القاهرة – الإسكندرية" بدائرة المركز.
بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة لشخص "مجهول الهوية" فى العقد الثانى من العمر يرتدى تيشرت صيفى وبنطال رصاصى اللون أسفله شورت أحمر × أصفر قمحى البشرة وشعره أسود اللون ووجود بتر كامل للساقين، وذلك ما بين قضيبى شريط السكة الحديد ويرجح سقوطه من أحد القطارت المارة بالخط المشار إليه.
بتوقيع الكشف الطبى على الجثة، تبين وجود جرح عميق بالرأس وبتر كامل للساقين وكدمات وكسور متفرقة بباقى الجسم ادعاء حادث قطار، وتحرر المحضر اللازم.
فيما أصيب سائق بجرح طعنى نافذ بالبطن فى مشاجرة لخلافات الجيرة بمنطقة شبرا التابعة لقسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة.
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول "إسلام .ا.ا" 30 سنة سائق ومقيم شبرا بدائرة القسم مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالبطن.
وبسؤاله اتهم "السيد .ع.ا" 31 سنة حداد مسلح ومقيم بذات العنوان بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وإحداث إصابته المشار إليها لخلافات بينهما بسبب الجيرة.
تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب المشار إليه، وأضاف بتخلصه من الأداه المستخدمة بإلقائها بإحدى المجارى المائية واتهم المصاب بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسحجات وكدمات، وتحرر المحضر اللازم.
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