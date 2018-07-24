العثور على جثة مبتورة الساقين على قضبان السكة الحديد بدمنهور

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

عثر أهالى دمنهور على جثة لشخص مجهول الهوية مبتورة الساقين وبها جروح على قضبان السكة الحديد بدمنهور فى محافظة البحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور بوجود جثة لشخص على شريط السكة الحديد ما بين محطتى دمنهور وأم دينار بخط "القاهرة – الإسكندرية" بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة لشخص "مجهول الهوية" فى العقد الثانى من العمر يرتدى تيشرت صيفى وبنطال رصاصى اللون أسفله شورت أحمر × أصفر قمحى البشرة وشعره أسود اللون ووجود بتر كامل للساقين، وذلك ما بين قضيبى شريط السكة الحديد ويرجح سقوطه من أحد القطارت المارة بالخط المشار إليه.

بتوقيع الكشف الطبى على الجثة، تبين وجود جرح عميق بالرأس وبتر كامل للساقين وكدمات وكسور متفرقة بباقى الجسم ادعاء حادث قطار، وتحرر المحضر اللازم.