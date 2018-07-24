الضرائب العقارية بالأقصر تطلق حملة توعية للمواطنين حول الضريبة العقارية المستحقة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال منطقة الضرائب العقارية بالأقصر، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، وتحت إشراف العميد أيمن الشرف، حملات توعية لملاك العقارات المبنية وحثهم على فوائد سداد الضريبة العقارية المستحقة وما تشمله من إسهامات مباشرة منك فى الحد من معاناة الكثير من المرضى المتواجدين على قوائم الانتظار في المستشفيات، وما يعود بالنفع على المواطنين الأكثر احتياجًا، والحصول على خدمات أفضل من طرق ممهدة، وشوارع نظيفة وبيئة صحية وتعليم جيد ومشروعات قومية جديدة وفرص وظائف جديدة.

ومن جانبه أوضح نشأت وليم مكرم مدير إدارة العلاقات العامة بمنطقة الضرائب العقارية بالأقصر، بعض النقاط المهمة المتعلقة بالضريبة على العقارات المبنية (الضريبة العقارية) بشكل مبسط، وأفاد بما يلي:

أولا: الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة العقارية

تستحق الضريبة العقارية على الوحدات السكنية فى حالات ثلاثة: (تامة ومشغولة "يعنى متشطبة وأنت بتستغلها" – أو تامة وغير مشغولة "يعنى متشطبة بس أنت قافلها ومش مستغلها لأى سبب كان" – أو مشغولة على غير إتمام " يعنى لسه متشطبتش بس أنت بتستغلها") وبالتالى لو الشقة مش متشطبة وأنت لسه مستغلتهاش – كده أنت ميبقاش عليك ضريبة.. لحد ما تشطبها وتبقى جاهزة للسكن – هنا بقى يبقى لازم تدفع الضريبة العقارية عليها.. كده تمام).

بس فى كل الأحول سواء كانت وحدتك عليها ضريبة أو لأ لازم تروح مأمورية الضرائب العقارية التابع ليها وحدتك "شقتك" وتقدم سند ملكيتك للوحدة "شقتك يعنى" وتوضح موقفها من الضريبة بنفسك.

ثانيًا: حالات الإعفاء بالنسبة للوحدات السكنية:

لكل أسرة إعفاء لوحدة واحدة فقط أقل من 2 مليون جنيه.. يعنى أيه الكلام ده؟

اللائحة التنفيذية عرفت الأسرة بأنها (الزوج والزوجة والأولاد القصر)، معنى كده أن لو أسرة مكونة من 4 أشخاص وكل واحد فيهم عنده وحدة باسمه، هيتعفى منهم وحدة "شقة" واحدة بس فى حدود 2 مليون جنيه والباقى عليه ضريبة أيًا كان ثمن الوحدة.

وبكده لو الفرد عنده أكتر من وحده سكنية هتتعفى له وحدة واحده فقط أقل من 2 مليون جنيه اللى هى سكنه الخاص وباقى الوحدات اللى بأسمه هيدفع عليها ضريبة، أيًا كان ثمنهم.

- طب واللى عنده وحدة واحدة بس وثمنها أكثر من 2 مليون جنيه يعمل أيه.. 3 ملايين جنيه مثلاً؟

هيتعفى من ثمن الوحدة لحد 2 مليون جنيه والمليون الزيادة هيتحسب عليه ضريبة عقارية.

ملحوظة مهمة: لو عليك ضريبة عقارية ومروحتش دفعتها هيتحسب عليها مُقابل تأخير قيمته فائدة البنك المركزي المعلنة + 2%، لكن وزير المالية أجل مقابل التأخير ده لحد يوم 15/8/2018، وكده عندك فرصة تروح تشوف موقفك من الضريبة العقارية وأنت مطمن.

علشان تعرف قيمة الضريبة المفروضة على وحدتك – والضريبة دى محسوبة عليك من أمتى واتحسبت أزاى – وعلشان تطلب إعفاء وحدتك من الضريبة – لازم تروح للمأمورية التابع ليها وحدتك السكنية .

وأضاف "مكرم" وقال: "سيتم اعتبارا من غدٍ الأربعاء وحتى يوم الخميس إقامة مخيم بميدان صلاح الدين وبتواجد مسئولين من منطقة الضرائب العقارية بالأقصر للرد على تساؤلات واستفسارات الممولين على المبانى والأطيان الزراعية".