الصحة: تقديم خدمات الإسعاف الطارئة لمرضى قوائم انتظار الجراحات العاجلة

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور أحمد الأنصارى مدير المشروع المشروع القومى، لإنهاء قوائم الانتظار الجراحات الحرجة والعاجلة، أن هيئة الإسعاف تقدم جميع الخدمات الطارئة وغير الطارئة للمرضى المنتظرين للتدخلات الطبية الحرجة.

وقال الدكتور أحمد الأنصارى مدير مشروع إنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة لـ"اليوم السابع"، أن الخدمات مازالت تقدم لجميع المرضى الذين قاموا بالتسجيل للعلاج عبر موقع إنهاء قوائم الانتظار وطالب جميع المرضى أصحاب التدخلات الطبية الحرجة بالتسجيل سريعا.

وكانت وزير الصحة الدكتورة هالة زايد أطلقت موقع الكترونىwww.wl.smcegy.com وخط ساخن برقم 15300 للاستفسار عن آليات التسجيل والعلاج.