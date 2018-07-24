الرئيسية أخبار عاجلة الشرطة الأفغانية: سماع دوى انفجار قوى غربى العاصمة كابول الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:47 ص الشرطة الأفغانية رويترز إضافة تعليق قال متحدث باسم الشرطة الأفغانية إن دوى انفجار قوي سمع غربى العاصمة كابول. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. مقتل قائدين من حركة طالبان فى شمال شرق أفغانستان مصرع 4 أشخاص فى هجوم شنه مسلحون على مسجد شرقى أفغانستان مجلس الأمن يندد بالعنف فى أفغانستان ويدعم العملية الانتخابية أفغانستان كابول انفجار بأفغانستان الشرطة الأفغانية أخبار العالم أخبار العالم الآن فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى" البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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