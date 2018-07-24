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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:55 م
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السيطرة على تسريب غاز فريون فى ثلاجة بأحد المطاعم بالإسكندرية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:43 م
السيطرة على تسريب غاز فريون فى ثلاجة بأحد المطاعم بالإسكندرية اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية، على تسريب غاز فريون داخل أحد المطاعم، حيث تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطه أول الرمل بلاغا من "ض م م " يفيد حدوث تسرب لغاز الفريون الخاص بثلاجة أحد المطاعم داخل مجمع المطاعم بالمول المشار إليه .

وتسبب التسريب فى إحداث دوى صوت داخل المول دون حدوث إصابات أو تلفيات، تم الإصلاح في حينه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر المحضر إدارى قسم أول الرمل  وجارٍ العرض على النيابة.

 

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