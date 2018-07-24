video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السودان يشيد بجهود قوات "يوناميد" و"يونيسفا" فى دارفور وأبيى

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:00 ص
السودان يشيد بجهود قوات "يوناميد" و"يونيسفا" فى دارفور وأبيى الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم ( أ ش أ )
إضافة تعليق

أشاد وزير الدولة بوزارة الدفاع فى السودان، الفريق أول ركن على محمد سالم، بالجهود التى تضطلع بها الأمم المتحدة لإحلال السلام فى السودان، وكذلك مجهودات بعثة يوناميد بدارفور وقوات اليونيسفا فى أبيى.

وجاء ذلك خلال لقائه أمس الاثنين بالخرطوم، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني، أتول كاري، والوفد المرافق له، بحضور قائدى قوات اليوناميد واليونيسفا.

وأوضح سالم، أن الأوضاع فى دارفور تشهد حالة من الاستقرار والتحسن المستمر فى ظل النجاحات التى حققتها حملة جمع السلاح، وقال إن المجتمع بدأ يتعافى من آثار الحرب، وهنالك مجموعات كبيرة من حملة السلاح فى طريقها إلى السلام.

ودعا سالم، الأمم المتحدة، إلى الضغط على قادة الحركات المسلحة للاستجابة لنداء السلام، والإسهام فى جهود جمع السلاح، ودعم المجتمعات المحلية فى دارفور، لتعزيز الاستقرار وترسيخ مفاهيم الأمن والسلام، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والمساعدة المطلوبة وحرصها على تنفيذ التزاماتها ضمن خطة تخفيض اليوناميد.

من جانبه، أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، عن تقديرهم للجهود التى يبذلها السودان واهتمامه المتعاظم بقضايا تحقيق الأمن والسلام فى مناطق النزاعات المسلحة داخل أراضيه وفى دول الإقليم، منوها إلى تطلع الأمم المتحدة إلى تعاون الحكومة السودانية فى تقديم المساعدات والعون اللوجستى لتمكين بعثة اليوناميد من تنفيذ خطة تخفيض المكون العسكرى للبعثة، وإكمال المؤسسات المدنية فى أبيى.

وفى سياق متصل، قام مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للدعم الميداني، اليوم الاثنين بزيارة لولاية شمال دارفور، والتقى بالوإلى الشريف محمد عباد، بحضور الممثل الخاص المشترك لبعثة اليوناميد جيرمايا ماما بولو، وأعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية.

واطلع المسئول الأممي، على مجمل الأوضاع الأمنية والإنسانية، والجهود التى تبذلها الحكومة على كافة الأصعدة من أجل دعم وتعزيز السلام والاستقرار بالولاية.

واستعرض كاري، محاور التفويض الجديد لبعثة اليوناميد فى مرحلة الانتقال من الطوارئ، والتى سيتبعها تخفيض عدد القوات العسكرية للبعثة والموظفين المدنيين والمحليين والعاملين، مؤكدا استمرار دعم البعثة لجهود الوساطة الأفريقية لإنفاذ ما تبقى من بنود وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور، ودعم حكومات دارفور للانتقال إلى مرحلة الانتعاش والتنمية وتعزيز الاستقرار بخاصة بمنطقة جبل مرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: محتجون ينهبون منظمات إغاثة فى جنوب السودان

تحرير 5 أطفال رهائن من أيدى عصابة للاتجار بالبشر فى ولاية كسلا بالسودان




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

"اتصالات البرلمان" تشيد بدور مركز معلومات مجلس الوزراء فى نفى الشائعات

"اتصالات البرلمان" تشيد بدور مركز معلومات مجلس الوزراء فى نفى الشائعات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة