السجن 5 سنوات لعاطل و15 سنة لـ3 آخرين خطفوا سيدة واغتصبوها بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار أيمن ربيع شعيب رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين عماد فتحى حلمى، وأحمد محمود عبداللطيف دهشان، بحضور محمد على الحمصى وكيل النيابة، وبأمانة سر محمد عبدالوهاب أبوطالب، ومصطفى الشوبرى، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات للأول، و15 عاما للثانى حتى الرابع، لقيامهم بخطف ربة منزل تحت تهديد السلاح الأبيض واقتيادها إلى منزل مهجور وسط الزراعات بمدينة بنها، وقام ثلاثة منهم باغتصابها تحت تهديد المطاوى وسرقة متعلقاتها وفروا هاربين.

ترجع أوراق القضية إلى شهر ديسمبر عام 2016 عندما تلقى المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث قسم ثانى بنها بلاغا من "هـ ح م" ربة منزل يفيد بقيام 4 أشخاص بخطفها داخل سيارة من موقف بنها العمومى، واقتادوها تحت تهديد السلاح الأبيض إلى منزل مهجور وسط الزراعات، وتناوب ثلاثه منهم باغتصابها بالقوة تحت تهديد المطاوى وسرقة متعلقاتها.

جرى إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وتوصلت أجهزة الأمن إلى السيارة التى استقلتها المجنى عليها صحبة المتهمين، وضبط قائدها و يدعى "م أ أ" 36 سنة وبمواجهته اعترف تفصيليا بالواقعة، ونفى مشاركة المتهمين إغتصاب المجنى عليها.

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على باقى المتهمين الثلاثه وهم "ح ح م" 28 سنة، عامل و"أ م ص" 24 سنة ميكانيكى، و "ع أ ع" 22 سنة، عامل، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء التى استخدموها فى الواقعة وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.