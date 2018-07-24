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السجن 15 عاما لأمين صندوق إسكان "المهن الرياضية" لاختلاسه 9 ملايين جنيه

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:35 م
السجن 15 عاما لأمين صندوق إسكان "المهن الرياضية" لاختلاسه 9 ملايين جنيه محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف محمد، بالسجن 15 عامًا ضد "محمد.س.ج" أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، وتغريمه 9 ملايين جنيه، وإلزامه برد المبلغ المختلس، وذلك فى القضية المتهم فيها وآخرين بالاستيلاء على نحو 9 ملايين جنيه من أموال حاجزى الوحدات السكنية بمشروعى حدائق الأهرام و6 أكتوبر.

 

كما قضت المحكمة ببراءة باقى المتهمين الخمسة فى القضية وهم عبد المنعم عبد الحليم مصطفى شكر، وجمال عاشور باشا مرسى، وعادل محمد عبد المنعم محيى، ونسرين السيد عبد العزيز السيد، ومحمد أبو الفضل طه أحمد، أعضاء ومسئولين بمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية.

 

ونسبت النيابة للمتهمين، أنهم فى الفترة من 2005 وحتى 2011 استولوا بدائرة قسم العجوزة على مبالغ تصل لـ8 ملايين و889 ألفا و67 جنيها من أموال حاجزى الوحدات السكنية بمشروعى حدائق 6 أكتوبر وحدائق الأهرام والمسندة للجمعية التعاونية، بعدما أوهموهم بجدية المشروعين وإبرام عقود تخصيص مع الحاجزين بشأنهما رغم عدم تخصص أى أراض للجمعية بـ6 أكتوبر أو حدائق الأهرام.

 

وضمت قائمة المتهمين محمد سعيد حسن محمود الجندى، أمين صندوق الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، وعبد المنعم عبد الحليم مصطفى شكر، محبوس، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، وجمال عاشور باشا مرسى، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية، وعادل محمد عبد المنعم محيى، هارب، ونسرين السيد عبد العزيز السيد، محبوسة، ومحمد أبو الفضل طه أحمد، أعضاء بمجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الرياضية.

 


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