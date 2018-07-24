الريف المصرى الجديد تبحث طرح أراضى الـ1.5 مليون فدان بنظام حق الانتفاع

وأكد حنورة أن الفكرة تأتى من منطلق توفير أكثر من شكل أو منتج جديد فى أساليب طروحات الشركة، بما يوفر كافة الصور والآليات الممكنة التى من شأنها أن تناسب كافة الراغبين فى الانضمام للمشروع، موضحا أن هذا الشكل الجديد فى الطرح سوف يشمل مساحات بمختلف مواقع الأراضى التابعة للمشروع، على أن تكون البداية خلال أيام فى منطقة غرب غرب المنيا بنظام حق الانتفاع، من خلال مساحات مختلفة من الأراضى.

وأشار عاطر حنورة إلى أن قرار مجلس إدارة الشركة بتنويع أساليب الطرح ومساحات الأراضى المطروحة على المنتفعين، ودرجة تجهيزاتها، قد جاء ذلك لإعطاء المزيد من الفرص للراغبين فى المشاركة بمشروع المليون ونصف المليون فدان على اختلاف إمكانياتهم ومدى جاهزيتهم المادية والفنية.