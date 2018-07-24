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الرقابة على الواردات تصدر 182 ألف شهادة منشأة بالنصف الأول من 2018

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:53 م
الرقابة على الواردات تصدر 182 ألف شهادة منشأة بالنصف الأول من 2018 عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب – إسلام سعيد
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قالت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إنها أصدرت 182.695 شهادة منشأ خلال النصف الأول من عام 2018 وذلك طبقاً لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية والتي تمنح للصادرات المصرية.

 

وأضاف بيان للهيئة، انها قامت بالتحقق لعدد 2516 شهادة منشأ للبضائع الصادرة والواردة من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية، حيث قامت بالتحقق لعدد 1876 شهادة واردة وعدد 640 شهادة صادره خلال النصف الأول من عام 2018.

 

 يذكر أن الهيئة أصدرت عدد 23343 شهادة منشأ خلال شهر يونيو 2018، كما قامت بالتحقق لعدد 270 شهادة واردة، وعدد 75شهادة صادرة خلال شهر يونيو 2018.


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