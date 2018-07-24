الرئيس السيسي يفتتح اليوم 4 محطات عملاقة فى قطاع الكهرباء

كتب محمد الجالى

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، عدداً من المشروعات القومية الكبرى فى قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن من من ضمن هذه المشروعات المحطات الثلاثة العملاقة الأحدث فى العالم التى نفذتها شركة سيمنز الألمانية فى كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، والبرلس بطاقة إنتاجية إجمالية 14400 ميجا وات اَى حوالى 50%؜ طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية بالجمهورية، وأيضا محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التى تعد الأضخم من نوعها فى العالم".