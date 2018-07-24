الرئيس السيسى يصل العاصمة الإدارية لافتتاح عدد من مشروعات الطاقة الكهربائية

كتبت محسن البديوى_ ريهام عبد الله

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قبل قليل، العاصمة الإدارية الجديدة لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى بقطاع الكهرباء.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن من ضمن هذه المشروعات المحطات الثلاثة العملاقة الأحدث فى العالم التى نفذتها شركة سيمنز الألمانية فى كل من العاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، والبرلس بطاقة إنتاجية إجمالية 14400 ميجا وات، أى حوالى 50%؜ طاقة كهربائية إضافية لشبكة الكهرباء الحالية بالجمهورية، وأيضا محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح التى تعد الأضخم من نوعها فى العالم".