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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 04:33 م
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الرئاسة الفلسطينية تشكر السعودية على دعم الموازنة بمبلغ 80 مليون دولار

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 03:02 م
الرئاسة الفلسطينية تشكر السعودية على دعم الموازنة بمبلغ 80 مليون دولار الرئيس الفلسطينى محمود عباس
رام الله (أ ش أ)
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أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن شكرها للمملكة العربية السعودية على تقديم مبلغ 80 مليون دولار أمريكى، تمثل مساهمة المملكة فى دعم موازنة الحكومة الفلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئاسة الفلسطينية أكدت على متانة العلاقة بين الشعبين الفلسطينى والسعودى الشقيقين وقيادتى البلدين والرئيس محمود عباس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعربت الرئاسة عن تقديرها للدور الذى تقوم به المملكة العربية السعودية فى دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى فى شتى المجالات.

 


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