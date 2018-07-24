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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:27 م
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الدفاع الروسية: تعزيز دور روسيا كلاعب دولى مستقل يشغل "الناتو" بشكل دائم

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:19 م
الدفاع الروسية: تعزيز دور روسيا كلاعب دولى مستقل يشغل "الناتو" بشكل دائم سيرجى شويجو وزير الدفاع الروسى
أ ش أ
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قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو إن تعزيز روسيا لدورها كلاعب دولى مستقل يشغل حلف شمال الأطلسى (الناتو).

وأضاف شويجو - فى اجتماع الهيئة القيادية لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء "نلاحظ اتجاه سلبى فى الفترة الأخيرة يكتسب زخماً، ويتعلق بتعزيز النشاط العسكرى لحلف (الناتو) فى أوروبا الشرقية".

وتابع "نظهر الانفتاح والود وعدم وجود أى اعتداء على الدول الأخرى، وأظهرنا ذلك بشكل مقنع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية جنبا إلى جنب مع الهيئات الفدرالية الأخرى نفذت مهام كبيرة لضمان سلامة المباريات وغيرها من الفعاليات فى 11 مدينة فى روسيا.
وأوضح وزير الدفاع الروسى أن هذه المهام نُفذت بمشاركة 10631 شخصا واستخدام 2186 قطعة من المعدات العسكرية، بما فى ذلك 32 سفينة وباخرة و37 طائرة و54 مروحية.

وذكر أنه تم مسح حوالى 719 ألف متر مربع من المنطقة البحرية، مؤكدا أنه تم حظر الطائرات بدون طيار فوق ملاعب كرة القدم ومناطق المشجعين وأماكن أخرى لتواجد المشجعين.

وقال "بفضل هذه الإجراءات، التى اتخذت خلال بطولة كأس العالم، لم تحدث حادثة خطيرة واحدة"، مشيرا إلى أن ضيوف المونديال سيذكرون هذه البطولة كعيد رياضى كبير، أعطى الكثير من المشاعر الإيجابية والأصدقاء الجدد.


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سيرجى شويجو

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