الداخلية تضبط السائق المتهم بالتعدى على فتاة وسرقة متعلقاتها بالقاهرة

نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة فى كشف ملابسات وتحديد وضبط سائق سيارة نقل الركاب مرتكب واقعة سرقة متعلقات إحدى الراكبات صحبته بالإكراه بالقاهرة، عقب استدعائها له عن طريق أحد تطبيقات الإنترنت تلك الواقعة التى تداولتها بعض المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة ويدعى "عبدالحميد. ع "سائق – ومقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم بمحل إقامته والأماكن التى يتردد عليها والمحتمل اختبائه بها بعدة مأموريات أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات عبارة عن (مبلغ مالى، هاتف محمول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.