الداخلية تشن حملات أمنية مكبرة على محطات المترو

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

وجه قطاع الأمن العام، حملات أمنية وانضباطية مكبرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، ومديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية، استهدفت كافة محطات مترو الأنفاق.

وقام قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتنفيذ حملة تفتيشية مكبرة على كافة محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط القضايا الآتية (تشكيل عصابى ضم متهمين ارتكبا واقعة سرقة- 30 بائع متجول- 7 عبور مشاة من مكان غير مخصص- 8 مخالفة ركوب بعربة السيدات- 17مخالفة "تدخين، راكب بدون تذكرة"- 5 إشغال طريق، 4 تسول) وتحصيل ( 115 ) غرامه فورية " تدخين ، نظافة ، راكب بدون تذكرة " وتنفيذ ( 96 ) إزالة " إشغالات ، إعلانات ، وصلات كهربائية وتنفيذ ( 52 ) حكم قضائى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .