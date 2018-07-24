الخميس..لجنة التراخيص والتقنين تحدد موقف تراخيص حفر 331 بئرا سطحيا بالوادي الجديد

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قال مجدي الشحات وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، إنه سيتم انعقاد اللجنة العليا للتراخيص والتقنين بوزارة الري والموارد المائية، بعد غد /الخميس/، لتحديد موقف تراخيص حفر 331 بئرا سطحيا.

وأضاف الشحات - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - أن "ذلك جاء بعد فحص الطلبات المقدمة من خلال معهد بحوث المياه الجوفية ومعهد بحوث الموارد المائية بوزارة الري، حيث إن الآبار السطحية تسهم - بشكل كبير - في خدمة مشروعات الشباب الزراعية بمختلف المناطق في المحافظة".

يذكر أن محافظة الوادي الجديد تقوم حاليا بتقنين أراضي واضعي اليد وخاصة للشباب وصغار المستثمرين وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة الحصول على تراخيص لحفر آبار سطحية يستطيع من خلالها المنتفعين من هذه الأراضي ري المساحات التي تخصص لهم عقب انتهاء عملية التقنين.