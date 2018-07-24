الرئيسية أخبار عالمية الخارجية الإيرانية: سنرد بالمثل إذا حاولت أمريكا منع صادرتنا النفطية الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:07 ص وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف رويترز إضافة تعليق قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران سترد بإجراءات مماثلة إذا حاولت أمريكا منع صادراتها النفطية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. إيران تنتقد تصريحات بومبيو وتصفها تدخلا فى شؤونها الداخلية نتنياهو يشيد بموقف ترامب "الصارم ضد إيران روسيا: نوفاك تحدث مع وزير النفط الإيرانى بخصوص مشاريع روسية في إيران إيران الخارجية الإيرانية صادرات إيران النفطية طهران أخبار العالم أخبار العالم الآن فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى" البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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