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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:17 ص
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الحكومة العراقية تطلق مبادرة لتلبية مطالب المتظاهرين

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:00 ص
الحكومة العراقية تطلق مبادرة لتلبية مطالب المتظاهرين رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
(وكالات الأنباء )
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أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقى محمد شياع السودانى، عن إطلاق مبادرة التدريب المهنى للباحثين عن فرص عمل، استجابة لمطالب المتظاهرين.

ووجه السودانى مراكز التدريب المهنى فى بغداد والمحافظات، باستنفار طاقاتها لاستيعاب الباحثين عن العمل من خلال توفير المستلزمات اللوجستية وتهيئة المدربين لإقامة دورات وفق رؤية مهنية تتناسب مع طبيعة كل محافظة.

وقال الوزير العراقى: "خلية الأزمة فى مجلس الوزراء وافقت على تخصيص 4 مليارات دينار (ما يعادل 3 ملايين و340 ألف دولار)، استجابة لمقترح الوزارة منح المتدربين ضمن المراكز التدريبية مبلغ 10 آلاف دينار (ما يقارب 7 دولارات) عن كل يوم تدريب".

وأضاف أنه "سيجرى العمل بالاقتراح ابتداء من الدورات المقبلة"، مشددا على ضرورة استنفار مراكز التدريب المهنى فى بغداد والمحافظات البالغ عددها 38 مركز تدريب لاستيعاب نحو 41 ألف متدرب.

وأشار السودانى إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ 400 مليون دينار (نحو 340 ألف دولار)،  من ضمن المبلغ الكلي، لتوفير المستلزمات اللوجستية ، وأن الهدف هو من أجل امتصاص البطالة والتخفيف من الفقر فى البلاد.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع يوليو الجارى، تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل فضلا عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار أحزاب سياسية.

 


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