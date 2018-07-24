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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:25 ص
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الحكم بمليون و720 ألف جنيه نفقة متعة لزوجة طلقها زوجها وطردها وأطفالها الأربعة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 09:09 ص
الحكم بمليون و720 ألف جنيه نفقة متعة لزوجة طلقها زوجها وطردها وأطفالها الأربعة محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
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قضت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بإلزام زوج بدفع مبلغ مليون و720 ألف جنيه نفقة بأنواعها من تاريخ تخلفه عن الإنفاق على الزوجة وأطفاله الأربعة وطردهم من مسكن الحضانة والاستيلاء عليه وزوجته الجديدة.

 

كانت الزوجة "بثينة شعبان.ع"، أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبت فيها زوجها بنفقة بأثر رجعى عن سنوات زواجها الـ 12 الذى امتنع فيهم عن تحمل مسئوليه أبنائها ودفع نفقاتها وتزوج بغيرها بحسب الشهود والرسائل المتبادلة بينهم ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة وتقدمت فيها بحافظة مستندات طويت على خطاب تحرى عن دخل المدعى عليه.

 

وأكدت الزوجة أنها تحصلت على 8 أحكام قضائية منها 3 أحكام حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة متعة بعد حصولها على الطلاق ونفقة مسكن ومصروفات علاجية .

 

وقالت المحكمة بحيثات حكمها، إن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق علي زوجته وأولاده رغم يسار حاله، حيث تنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985على أنه:" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفر المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".

 


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