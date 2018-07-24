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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 02:54 ص
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الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية فى محافظة تعز

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:00 ص
الجيش اليمنى يحرر مواقع استراتيجية فى محافظة تعز الجيش اليمنى
عدن (أ ش أ)
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تمكنت قوات من الجيش الوطنى اليمنى اليوم من تحقيق تقدم ميدانى فى مديرية الوازعية غربى محافظة تعز جنوبى اليمن.

وقالت مصادر ميدانية يمنية، فى تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، " إن قوات من الجيش الوطنى اليمنى شنت اليوم عملية نوعية على مواقع مليشيا الحوثى الانقلابية فى مديرية الوازعية".

وتمكنت قوات الجيش اليمنى خلال هذا الهجوم من السيطرة على جبال الحنايه والغيل فى جبهة الكدحه الواقعة بأطراف المديرية ، وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى فى صفوف المليشيا الحوثية ، علاوة على استعادة قوات الجيش الوطنى اليمنى كمية من الأسلحة والذخائر.

 


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