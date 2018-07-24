الجيش السورى يحرر 21 قرية وبلدة بريفى القنيطرة ودرعا

دمشق (أ ش أ)

تمكن الجيش السورى، اليوم الثلاثاء، من تحرير 21 قرية وبلدة خلال العمليات العسكرية المستمرة على تجمعات وأوكار التنظيمات الإرهابية فى المنطقة الجنوبية على جانبى الحدود الإدارية لمحافظتى درعا والقنيطرة عقب تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكرى، قوله أن وحدات من الجيش تتابع عملياتها القتالية فى المنطقة الجنوبية ضد تجمعات وتحصينات ونقاط انتشار وتسلل المجموعات الإرهابية، مشيرا إلى أن هذه العمليات أسفرت عن تحرير 21 قرية وبلدة بريفى درعا والقنيطرة وهى "المهير، الرفيد، رسم الحسن، الحيران الشمالي، الحيران الجنوبي، رسم عزرائيل، رسم البنيان، رسم زعرورة، غدير البستان، أبو قليعة، أبو تينة، المعلقة، الجبيلة، المدورة، أبو الخشان، أم اللوقس، المهيوبة، المشيدة، البصة، البكار، والبكار الشرقي".

وأوضح المصدر أن العمليات أسفرت أيضا عن تدمير تحصينات وأوكار للإرهابيين والقضاء على بؤرهم فى المناطق المحررة، فيما تتابع وحدات الجيش عمليات التثبيت وتمشيط المنطقة لرفع مخلفات الإرهابيين حفاظا على حياة المدنيين.

وفى السياق ذاته قتل 3 أطفال وأصيب آخر بجروح اليوم الثلاثاء، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين فى قرية موسى الحولة بريف حماة الجنوبى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن انفجار عبوة ناسفة زرعها الإرهابيون ضمن الأراضي الزراعية في قرية موسى الحولة جنوب حماة قبل إخراجهم إلى شمال سوريا، أسفر عن مقتل 3 أطفال وإصابة آخر بجروح.

وعمد الإرهابيون في ريف حماة إلى تفخيخ الطرقات والأراضى الزراعية بالعبوات الناسفة والألغام قبل إخراجهم إلى شمال سوريا فى مايو الماضى وذلك لمنع السوريين من الذهاب إلى أراضيهم، وتعمل عناصر الهندسة على تمشيط القرى والبلدات لتطهيرها من الألغام.