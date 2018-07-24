الجيش الإسرائيلى: أسقطنا مقاتلة سورية تسللت إلى مجالنا الجوى

رويترز

قال الجيش الإسرائيلى اليوم الثلاثاء إنه "اعترض" طائرة حربية سورية اخترقت مجالا جويا تحت السيطرة الإسرائيلية.

وقال البيان إن صاروخين من طراز باتريوت أُطلقا على الطائرة وهى من طراز سوخوى بعد أن عبرت مسافة كيلومترين "داخل أرض إسرائيلية"، ربما فى إشارة لهضبة الجولان المحتلة.

وبحسب البيان، فإن الجيش الإسرائيلى أكد أن إسرائيل لا تعلم مصير طاقم الطائرة السورية ولا أنباء عن ظهور مظلات.

وأضاف أن الطائرة سورية وليست روسية. وقال "الشيء الوحيد الذى نعلمه عن الطائرة هو أنها تحطمت وذلك على الأرجح فى الجزء الجنوبى من هضبة الجولان تحت السيطرة السورية".