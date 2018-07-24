video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التموين" تطلق القافلة 26 إلى شمال سيناء لتوفير السلع واللحوم للمواطنين

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:30 ص
التموين" تطلق القافلة 26 إلى شمال سيناء لتوفير السلع واللحوم للمواطنين جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة رقم 26 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية والبقوليات لأهالى المحافظة، بأسعار مخفضة من خلال منافذ الشركة، حيث تضمنت القافلة منتجات اللحوم والدواجن والبقوليات والألبان، وذلك بالتنسيق بين وزارة التموين ومحافظة شمال سيناء.

وأكد جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه باستمرار توفير كافة المنتجات لمحافظة شمال لسيناء بجانب توفير السلع لكافة المحافظات،  لافتا إلى أنه تم اطلاق القافلة رقم  26  تتضمن  مواد غذائية ولحوم ودواجن إلى محافظة شمال سيناء تتضمن كل السلع والمواد الغذائية، كما تم تأمين احتياجات المحافظة من السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بالتنسيق مع القوات المسلحة واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال، بجانب توفير السلع وكل المنتجات لأهالى المحافظة أولا بأول.

وكان  الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم استيراد الأرز الأبيض وكذلك الأرز المقشور، بالإضافة إلى الأرز الشعير لتبييضه وسيتم البدء فى استيراد الأرز الابيض والمقشور دون الأرز الشعير فى المرحلة الأولى، حيث سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة حتى يقوم الحجر الزراعى بالبحث عن بلاد المنشأ التى يوجد بها أرز شعير ولا يحتوى على حشائش تضر الزراعة المصرية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكومة تستعد لاستيراد الأرز.. "التموين" تجرى دراسات حول احتياجات السوق وتأمين المخزون.. وغرفة الحبوب: توريد المحلى للوزارة بـ7 آلاف و500 جنيه للطن.. وعلى المصيلحى: استيراد نوعيات قريبة من المنتج المحلى

التموين

جمال الشرقاوى

قافلة

شمال سيناء




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة