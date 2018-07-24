التموين" تطلق القافلة 26 إلى شمال سيناء لتوفير السلع واللحوم للمواطنين

كتب مدحت وهبة

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية القافلة رقم 26 إلى محافظة شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية والبقوليات لأهالى المحافظة، بأسعار مخفضة من خلال منافذ الشركة، حيث تضمنت القافلة منتجات اللحوم والدواجن والبقوليات والألبان، وذلك بالتنسيق بين وزارة التموين ومحافظة شمال سيناء.

وأكد جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه باستمرار توفير كافة المنتجات لمحافظة شمال لسيناء بجانب توفير السلع لكافة المحافظات، لافتا إلى أنه تم اطلاق القافلة رقم 26 تتضمن مواد غذائية ولحوم ودواجن إلى محافظة شمال سيناء تتضمن كل السلع والمواد الغذائية، كما تم تأمين احتياجات المحافظة من السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بالتنسيق مع القوات المسلحة واللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال، بجانب توفير السلع وكل المنتجات لأهالى المحافظة أولا بأول.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم استيراد الأرز الأبيض وكذلك الأرز المقشور، بالإضافة إلى الأرز الشعير لتبييضه وسيتم البدء فى استيراد الأرز الابيض والمقشور دون الأرز الشعير فى المرحلة الأولى، حيث سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة حتى يقوم الحجر الزراعى بالبحث عن بلاد المنشأ التى يوجد بها أرز شعير ولا يحتوى على حشائش تضر الزراعة المصرية.