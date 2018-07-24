"التعليم" توضح سبب ارتفاع نسبة النجاح فى الثانوية العامة بمدارس المتفوقين

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن سبب ارتفاع نتيجة ونسبة النجاح فى الثانوية العامة بمدارس المتفوقين، إلى 78.5% هو تغيير قواعد التظلمات واستفادة الطلاب بقواعد الرأفة.

وأوضحت الوزارة أنه بعد تظلم معظم الطلاب بمدارس المتفوقين عقب إعلان النتيجة قررت الوزارة تغيير قواعد التظلمات ليتم رفع كل طالب حاصل على 46% إلى درجة النجاح 60%.

وأشارت الوزارة إلى أن باقى الطلاب الحاصلين على أقل من 46% لم تتمكن الوزارة من رفع درجاتهم، لأن القرارات المنظمة للعمل بمدارس المتفوقين لا تسمح بذلك وسوف يخوضون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.

وأكدت الوزارة أن التصحيح الإلكترونى للطلاب واليدوى لا توجد أى مشكلات فيه ولكن الزيادة حدثت عقب تظلم الطلاب.