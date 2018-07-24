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التعليم العالى: 65 ألف طالب سجلوا رغباتهم بمرحلة التنسيق الثانية حتى الآن

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:00 ص
التعليم العالى: 65 ألف طالب سجلوا رغباتهم بمرحلة التنسيق الثانية حتى الآن السيد عطا
وائل ربيعى
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كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب المرحلة الثانية الذين سجلوا رغباتهم إلكترونيا على موقع التنسيق بلغ حتى الآن 65 ألف طالب وطالبة.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن عمليات تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق منتظمة على الموقع الإلكترونى، موضحا أن معامل التنسيق بالجامعات تستقبل الطلاب لتنسيق الرغبات بالمجان على أيدى موظفين مؤهلين تماما لهذه العملية.

وانطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثانية من التنسيق بحد أدنى 320 درجة فأكثر بنسبة 78.05 % لأقل من الحد الأدنى المعلن للمرحلة الأولى للشعبة العلمية بعدد طلاب 144059 طالب وطالبة، فيما و بلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية 285 درجة فأكثر أى بنسبة 69.51 % لأقل من 328 درجة بعدد طلاب 53864 وبإجمالى عدد طلاب 197923.

 

 


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