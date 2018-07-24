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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:55 ص
خالد صلاح
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التحالف العربى يسيطر على طائرتين بدون طيار ويدمر زورقا مفخخا للحوثيين

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 10:23 ص
التحالف العربى يسيطر على طائرتين بدون طيار ويدمر زورقا مفخخا للحوثيين تدمير زورق للحوثيين - أرشيفية
أ ش أ
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تمكنت قوات التحالف العربى من السيطرة على طائرتين بدون طيار للحوثيين فى محافظة الحديدة، وتدمير زورق مفخخ للحوثيين بالقرب من الساحل الغربى لليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الثلاثاء، أن الوحدة الخاصة بالدفاع ضد الطائرات المسيرة (بدون طيار ) للقوات المسلحة الإماراتية - العاملة ضمن قوات التحالف العربى - تمكنت من اكتشاف والسيطرة على طائرتين بدون طيار مفخختين تابعتين للحوثيين من نوع "قاصف 1" الإيرانية وإنزالهما حيث كانتا محملتين بالمتفجرات إحداهما كانت متوجهة إلى مواقع قريبة من القوات اليمنية الموالية للشرعية والمدعومة من قبل التحالف العربى فى مديرية المخا والثانية باتجاه أحد المناطق المدنية فى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكنت القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربى من تدمير زورق مفخخ لميليشيات الحوثى الموالية لإيران قرابة الساحل الغربى لليمن كانت الميليشيات تستهدف استخدامه فى تنفيذ عمليات إرهابية بأحد أهم ممرات الملاحة الدولية والتجارة العالمية فى البحر الأحمر.


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