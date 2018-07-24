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الثلاثاء، 24 يوليه 2018 07:41 م
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التحالف: إجبار طائرة تابعة للصليب الأحمر على الهبوط بجازان بعد تغيير مسارها

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 06:34 م
التحالف: إجبار طائرة تابعة للصليب الأحمر على الهبوط بجازان بعد تغيير مسارها العقيد الركن تركى المالكى
أ ش أ
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أعلن المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد الركن تركى المالكى اليوم الثلاثاء أن طائرة تابعة لمنظمة الصليب الأحمر متجهة من صنعاء إلى جيبوتى قامت بتغيير مسارها الجوى المخصص لها، وتم إجبارها على الهبوط فى جازان.

وقال المالكى - فى بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية واس إن إحدى الطائرات التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الدولى قامت بتغيير مسارها الجوى بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتى، موضحا أن الطاقم الجوىالمسئول عن الطائرة غير المسار الجوى المحدد لها والانحراف عن خط السير المخصص له بالمجال الجوى، حيث تغير مسار الطائرة إلى الطيران فوق منطقة العمليات.

وأضاف المالكى، أن قوات التحالف قامت بالتواصل مع الطائرة من خلال تردد الطوارئ العالمى ولم يستجب الطاقم الجوى لنداءات التحالف، وتم إعطاء أوامر إرشادية لإبعاد الطائرة عن منطقة العمليات والاشتباكات دون جدوى، وتم إجبارها بالهبوط فى مطار الملك عبدالله الإقليمى بجازان.


وتابع المالكي: " يعلن التحالف من منطلق حرصه على تطبيق وسائل السلامة أن ما قام به الطاقم الجوى يعد مخالفة صريحة لأنظمة الطيران، وتم تعريض سلامة المجال الجوى للخطر وكذلك سلامة الركاب على الرحلة وعددهم (4)، وليؤكد حرصه على أن ما تم اتخاذه من إجراءات من قوات التحالف لسلامة المجال الجوى وكذلك طاقم الطائرة والركاب العاملين بالمجال الإنساني".


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جازان




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