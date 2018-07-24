البيت الأبيض يدرس سحب تصاريح أمنية من مسؤولين سابقين بينهم جون برينان

رويترز

قال البيت الأبيض اليوم الإثنين إنه يدرس سحب تصاريح أمنية من ستة مسؤولين سابقين فى المخابرات وجهات إنفاذ القانون من بينهم جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما وجيمس كومى الذى كان مدير مكتب التحقيقات الاتحادى قبل أن يقيله الرئيس دونالد ترامب .

وللتصريح الأمنى عدة مستويات ويخول للمسؤول الاطلاع على مستوى محدد من المعلومات السرية الخاصة بالحكومة الأمريكية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض فى إفادة صحفية "الرئيس لا ينظر فقط فى سحب التصريح الأمنى من برينان لكنه يدرس أيضا سحب تصاريح كومى وهايدن وكلابر ورايس ومكابى".

وكانت ساندرز تشير إلى مايكل هايدن المدير السابق لوكالة الأمن الوطنى وجيمس كلابر المدير السابق للمخابرات الوطنية وسوزان رايس مستشارة الأمن القومى السابقة وأندرو مكابى نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادى السابق.