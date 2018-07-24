video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض يدرس سحب تصاريح أمنية من مسؤولين سابقين بينهم جون برينان

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 12:03 ص
البيت الأبيض يدرس سحب تصاريح أمنية من مسؤولين سابقين بينهم جون برينان جون برينان
رويترز
إضافة تعليق

قال البيت الأبيض اليوم الإثنين إنه يدرس سحب تصاريح أمنية من ستة مسؤولين سابقين فى المخابرات وجهات إنفاذ القانون من بينهم جون برينان مدير وكالة المخابرات المركزية فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما وجيمس كومى الذى كان مدير مكتب التحقيقات الاتحادى قبل أن يقيله الرئيس دونالد ترامب .

وللتصريح الأمنى عدة مستويات ويخول للمسؤول الاطلاع على مستوى محدد من المعلومات السرية الخاصة بالحكومة الأمريكية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض فى إفادة صحفية "الرئيس لا ينظر فقط فى سحب التصريح الأمنى من برينان لكنه يدرس أيضا سحب تصاريح كومى وهايدن وكلابر ورايس ومكابى".

وكانت ساندرز تشير إلى مايكل هايدن المدير السابق لوكالة الأمن الوطنى وجيمس كلابر المدير السابق للمخابرات الوطنية وسوزان رايس مستشارة الأمن القومى السابقة وأندرو مكابى نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادى السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البيت الأبيض: روسيا تدخلت فى الانتخابات الأمريكية 2016 لكن حملة ترامب لم تتواطأ معها

البيت الأبيض يشكك فى التزام زعماء جنوب السودان بالانتقال الديمقراطى

ترامب يفتح "أبواب البيت الأبيض" لبوتين بدعوة استثنائية.. الصدمة تضرب دوائر أمريكا الاستخباراتية.. قلق أمنى متزايد من مواقف الرئيس الأمريكى.. وواشنطن بوست: تحول غير متوقع فى العلاقات

جون برينان

أمريكا

تصاريح أمنية

أخبار العالم اليوم

البيت الأبيض




لا تفوتك
فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

فيديو وصور.. السجناء المفرج عنهم بعفو رئاسى يرقصون على أنغام "تسلم الأيادى"

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

البحوث الفلكية: وقفة عرفات 20 أغسطس وأول أيام عيد الأضحى الثلاثاء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

فى ذكرى ثورة 23 يوليو.. سياسيون ومثقفون: نموذج للعزة والكرامة الوطنية.. يوسف القعيد: غيرت مسار العالم وحققت العديد من الإنجازات.. فريدة الشوباشى: مبادئها لن تموت.. ومصطفى بكرى: انحازت للأغلبية من الفقراء

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

رمضان صبحى يرفع شعار "هذه فرصتى" بالدورى الإنجليزى.. "العفيجى" فى مهمة إثبات الذات مع "كلوب الجديد" فى هيديرسفيلد ونسيان تجربة ستوك سيتى.. و4 تحديات تواجه النجم المصرى فى بداية موسمه الثالث بالملاعب الإنجليزية

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

التعليم: استمرار التظلمات على نتيجة الثانوية اليوم.. ولا إجازات بالكنترولات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة