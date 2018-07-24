الإمارات تطلق مبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك "للمخالفين لنظام الإقامة

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، مبادرة " احم نفسك بتعديل وضعك" لتقنين أوضاع المخالفين لنظام الإقامة على أرض الدولة اعتبارا من 1 أغسطس المقبل وتنتهى يوم 31 أكتوبر 2018.

وقال العميد سعيد راكان الراشدى المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة فى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إن المبادرة ستشمل كافة المخالفين على أرض الدولة قبل تاريخ 1 أغسطس، حيث سيكون بإمكانهم الاستفادة من الميزات والإعفاءات التى تتيحها، فى حين لن يكون بإمكان المخالف بعد هذا التاريخ الاستفادة من المبادرة وستطبق بحقه كافة الإجراءات القانونية التى نص عليها قانون دخول وإقامة الأجانب فى الدولة.

ودعا العميد الراشدى بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية ، كافة المخالفين إلى الحرص على اغتنام الفرصة التى توفرها لهم المبادرة والمسارعة إلى مراجعة المراكز التى حددتها الهيئة لهذا الغرض للاستفادة من التسهيلات التى تتضمنها المبادرة، لافتا إلى أنه سيكون بإمكان كل مخالف يقوم بتسوية وضعه فى إطارها العودة إلى الدولة بتأشيرة دخول جديدة ودون معوقات.

وأشار إلى أن المبادرة تتيح تسديد قيد الهرب من الكفيل المدرج بحق المخالف والسماح له بالمغادرة دون ختم الحرمان، وكذلك السماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين فى تعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية.

ونوه إلى أن هذه المبادرة تتميز عن سابقاتها من المبادرات التى نظمت فى السنوات الماضية بكونها تمنح المخالف الذى يتقدم طوعا لتعديل وضعه إعفاء كاملا من كافة الغرامات التى ترتبت عليه ومغادرة الدولة بشكل طبيعى ودون إدراج اسمه على لائحة الحرمان، الأمر الذى يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقا للإجراءات المتبعة، إلى جانب ميزة مهمة وهى إمكانية الحصول على إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة 6 أشهر من خلال نظام سوق العمل الافتراضى الذى يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل فيما بينهم بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف.

وحول مراكز استقبال المخالفين الراغبين بالاستفادة من المبادرة، أوضح أن الهيئة أنشأت 9 مراكز على مستوى الدولة تتضمن كامل التجهيزات اللازمة لاستقبال المخالفين بكل أريحية وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر منها مركز فى منطقة الشهامة بأبوظبى ومركز فى منطقة العوير بدبي، فى حين تم إنشاء مراكز الاستقبال فى كل من الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين ومدينة العين ومنطقة الظفرة فى إمارة أبوظبى بجوار مبانى مراكز سعادة المتعاملين التابعة للإدارة العامة لشؤون الأجانب والمنافذ.

وقال إن مراكز الاستقبال ستعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء على مدار أيام العمل الأسبوعى من الأحد إلى الخميس، كما خصصت مركز اتصال لاستقبال أسئلة واستفسارات الجمهور على الرقم المجاني/80080/ يقدم خدماته على مدار 24 ساعة.

وفيما يتعلق بالوثائق المطلوبة للاستفادة من المبادرة، أوضح العميد الراشدى أن المطلوب هو جواز السفر والرقم الموحد فى حال كان المخالف حاصلا على تأشيرة دخول أو إقامة سابقة إلى جانب ما يثبت وجود كفيل جديد وشهادة لياقة صحية للراغبين بتعديل أوضاعهم ونقل إقامتهم أو الحصول على إقامة جديدة وتذكرة سفر إلى بلدانهم للراغبين بالمغادرة، فى حين يجب على المخالفين الذين لا يمتلكون أوراقا ثبوتية مراجعة سفارات بلدانهم لاستخراج الوثائق المطلوبة التى تتيح لهم الاستفادة من هذه الفرصة.

قال العميد الراشدى، إن عملية إنجاز المعاملة لن تتجاوز فى حال اكتمال الوثائق يومى عمل يتم خلالهما تعديل وضع المخالف ومنحه موافقة على العمل فى حال توفر فرصة العمل والكفيل لديه، أو تصريحا بمغادرة الدولة فى حال رغبته بالمغادرة.

كما حذر من إيواء المخالفين باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون نظرا للأضرار الكبيرة التى تسببها للدولة والمجتمع والعواقب القانونية الوخيمة التى تترتب على مرتكبها.