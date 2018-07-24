الأموال العامة تضبط شخصا ينصب على الشباب راغبى السفر للخارج

كتب ــ محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمواجهة كافة صور الجريمة، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط واسع فى مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة من خلال حصولهم على تأشيرات دخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لإحدى دول شرق أوروبا تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، أسفرت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط "محمود.م" صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير، ومقيم مدينة نصر بالقاهرة - سبق اتهامه فى قضية "نصب"، حيثُ يقوم باستقطاب راغبى السفر للدول الأوروبية ويجرى مقابلات معهم واختبارات ثم يقوم بتزوير المستندات اللازمة لسفرهم (سجلات تجارية – كشوف حسابات بنكية – عقود أملاك عقارات) وتقديمها لسفارات دول الاتحاد الأوروبى للحصول على تأشيرات دخول لها، تمهيداً لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم أثناء لقائه مع أحد ضحاياه في الدقى بالجيزة، وعُثر بحوزته على (كمية من كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد امتلاكهم رصيدا لدى البنوك بحسابات تتجاوز ( 500 ألف جنيه) منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة "مزورة بالكامل"، وكمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة "مزورة بالكامل"، ودفتر إيصالات تاستلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة (530) ألف جنيه تحصل عليها المتهم من عملائه، وسجل تجارى يفيد أنه صاحب شركة استيراد وتصدير "خلافاً للحقيقة"، ممهور بخاتم شعار الدولة "مقلد" منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، ومبلغ 24,700 جنيه مصرى، ومبلغ 2650 دولار أمريكى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وهاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على صور جوازات السفر تخص ضحاياه، وكشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة، وصور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبى معدة للتزوير ويستخدمها فى إمعان النصب والاحتيال على ضحاياه، ورسائل نصية ومحادثات تؤكد على نشاطه الإجرامى).