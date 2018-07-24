video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:56 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأمن العام يضبط 244 قطعة سلاح غير مرخص فى مداهمات للبؤر الإجرامية

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 01:40 م
الأمن العام يضبط 244 قطعة سلاح غير مرخص فى مداهمات للبؤر الإجرامية سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسنى
إضافة تعليق
استهدفت وزارة الداخلية خلال حملة مكبرة حائزى وتجار الأسلحة النارية، وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية خلال 48 ساعة فى ضبط 244 متهما، وبحوزتهم 261 قطعة سلاح نارى.
 
 
جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، إتجار، إحراز، حيازة)، الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطلين بحوزتهما مخدرات وأسلحة نارية فى حملة بالغربية

أمن الجيزة يواصل حملات ضبط حائزى الأسلحة والمواد المخدرة بأنحاء المحافظة

"فيس بوك" سلاح الإخوان لإطلاق الشائعات بكاريكاتير اليوم السابع

الداخلية

سلاح

اخبار الاسلحة

ضبط الاسلحة الغير مرخصة

حملات امنية




لا تفوتك
رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

رئيس الرقابة الإدارية: الدولة أضافت محطات لشبكة الكهرباء بقدرة 25 ألف ميجا وات

العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

العثور على 20 جثة جديدة بسبب حرائق الغابات فى اليونان

بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة

بالأرقام.. ننشر مخططات مدن الجيل الرابع ومساحة كل مدينة وعدد السكان المستهدف.. أكثر من 30 مليون نسمة مخطط تسكينهم فى مدن الجيل الرابع.. أبرزها العاصمة الإدارية بمساحة 170 ألف فدان وتستوعب 6.5 مليون نسمة

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات

صور.. "اليوم السابع" داخل مصنع تشغيل الغارمين بأطفيح بعد خروجهم من السجون.. "ميلاد" هرب من المنزل بعد صدور حكم بالحبس.. و"سعاد": لجأت إلى العمل للإنفاق على الأسرة بعد تعرض زوجى للسجن 3 سنوات

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسلاح بالصين

علاء أبو القاسم يتأهل إلى دور الـ16 ببطولة العالم للسلاح بالصين

ملكة جمال العالم السابقة تروج للسياحة من مالديف الشرق "مرسى علم"

ملكة جمال العالم السابقة تروج للسياحة من مالديف الشرق "مرسى علم"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة