الأمن العام يضبط 244 قطعة سلاح غير مرخص فى مداهمات للبؤر الإجرامية

كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسنى

استهدفت وزارة الداخلية خلال حملة مكبرة حائزى وتجار الأسلحة النارية، وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، نجح قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية خلال 48 ساعة فى ضبط 244 متهما، وبحوزتهم 261 قطعة سلاح نارى.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، إتجار، إحراز، حيازة)، الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.