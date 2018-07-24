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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة..والعظمى بالقاهرة 40 درجة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة..والعظمى بالقاهرة 40 درجة درجات الحرارة- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، ارتفاع آخر في درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

 

القاهرة 25 40

 

وسط الدلتا 24 39

 

الإسكندرية 25 36

 

بلطيم 25 36

 

مطروح 25 35

 

السلوم 24 36

 

سيوة 26 45

 

بورسعيد 26 34

 

دمياط 26 34

 

العريش 24 36

 

رفح 24 36

 

الإسماعيلية 24 41

 

السويس 26 41

 

رأس سدر 27 39

 

نخل 19 40

 

نويبع 27 39

 

طابا 25 39

 

كاترين 18 33

 

الطور 28 35

 

شرم الشيخ 30 38

 

الغردقة 30 39

 

مرسى علم 30 37

 

الفيوم 25 41

 

بنى سويف 25 41

 

المنيا 25 41

 

أسيوط 26 41

 

سوهاج 27 41

 

قنا 28 42

 

الأقصر 28 42

 

أسوان 31 43

 

أبوسمبل 31 42

 

الوادي الجديد 24 43

 

شلاتين 28 38

 

أبو رماد 28 37

 

راس حدربة 27 36

 

حلايب 27 36

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 30 42

 

المدينة 27 40

 

الرياض 29 42

 

المنامة 34 40

 

أبوظبي 32 41

 

الدوحة 34 43

 

الكويت 33 46

 

دمشق 21 38

 

بيروت 28 32

 

عمان 21 34

 

القدس 22 32

 

غزة 28 33

 

بغداد 29 44

 

مسقط 31 34

 

صنعاء 14 24

 

الخرطوم 25 33

 

طرابلس 23 30

 

تونس 21 32

 

الجزائر 20 28

 

الرباط 16 26

 

نواكشوط 23 23

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

 

أنقرة 16 32

 

اسطنبول 23 29

 

إسلام آباد 25 33

 

نيودلهي 26 34

 

جاكرتا 24 34

 

بكين 26 38

 

كوالالمبور 25 32

 

طوكيو 26 34

 

أثينا 22 31

 

روما 19 33

 

باريس 18 30

 

مدريد 19 31

 

برلين 17 29

 

لندن 18 29

 

مونتريال 22 31

 

موسكو 18 22

 

نيويورك 23 29

 

واشنطن 22 28


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