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الأرصاد: تحسن حالة الجو اعتبارا من الخميس والعظمى تسجل 37 درجة

الثلاثاء، 24 يوليه 2018 11:45 ص
الأرصاد: تحسن حالة الجو اعتبارا من الخميس والعظمى تسجل 37 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة  العامة للأرصاد الجوية، أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة اليوم وغدا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة.
 
 
وأضاف عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن ذروة الارتفاع على السواحل الشمالية الغربية اليوم، وغدا على السواحل الشمالية الشرقية، لافتا إلى أنه بداية من يوم الخميس المقبل يبدأ التحسن فى حالة الجو وانخفاض بدرجات الحرارة بمعدل 3 درجات، حيث تصل العظمى بالقاهرة الخميس 37 درجة.
 
 
ووجه رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم الجلوس فى أماكن سيئة التهوية، وشرب السوائل، والتوجهات لاقرب مستشفى حال الشعور بالاجهاد الحرارى، وارتداء غطاء الرأس.

 


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