ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات فى اليونان إلى 60 قتيلا و170مصابا

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ارتفعت حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات المشتعلة فى بعض المناطق الواقعة بالقرب من العاصمة اليونانية (أثينا)، إلى 60 شخصا على الأقل بالإضافة إلى 170 مصابا.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن عمال الطوارئ استخدموا قوارب ومروحيات لإجلاء المواطنين العالقين على أحد الشواطئ فى بلدة ماتى، التى تبعد نحو 40 كيلومترا شرق العاصمة أثينا، مشيرة إلى أن السلطات اليونانية ناشدت المجتمع الدولى تقديم المساعدة.

من جهته أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ديميتريس تزاناكوبولوس، إجلاء 715 شخصا، غالبيتهم من بلدة "ماتى"، بسبب حرائق الغابات التي تعد الأسوأ التى تشهدها اليونان منذ أكثر من عقد من الزمان.

وقال تزاناكوبولوس - حسبما ذكرت شبكة "سى أن أن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الرياح القوية اعاقت جهود رجال الاطفاء، فيما استعان عمال الطوارىء بالقوارب والمروحيات من أجل إجلاء المواطنين العالقين على أحد شواطىء بلدة "ماتي" التي تبعد نحو 40 كيلومترا شرق العاصمة /أثينا/.

كان رئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس قد قطع زيارته إلى البوسنة وعاد إلى بلاده لمتابعة تطورات الأوضاع، وتعد هذه الحرائق الأسوأ التى تشهدها اليونان منذ أكثر من عقد من الزمان.