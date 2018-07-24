إيفانكا ترامب تغلق خطا للأزياء للتركيز على عملها بالبيت الأبيض

رويترز

قالت ممثلة عن إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن إيفانكا قررت إغلاق خط للأزياء يحمل علامة تجارية باسمها للتفرغ لعملها ضمن فريق المستشارين بالبيت الأبيض.

وكون ترامب ثروة من أنشطة التطوير العقارى وقد وصل إلى البيت الأبيض وهو يحمل محفظة استثمارية عائلية كبيرة استفادت كثيرا من اسم العائلة.

ويقوم الرئيس الأمريكى بزيارات منتظمة لممتلكات تحمل علامة ترامب التجارية منذ توليه السلطة مما دفع بعض منتقديه إلى الشكوى من أنه يستغل منصبه للترويج لمشروعاته الاستثمارية الخاصة.

وقالت متحدثة باسم خط أزياء إيفانكا ترامب فى بيان اليوم الثلاثاء "بعد 17 شهرا، وفى ظل عدم وجود إطار زمنى لعودتها، اتخذت إيفانكا القرار الصعب بأنه ينبغى تصفية هذا النشاط من أجل أن تكون منصفة لشركاء العلامة التجارية وموظفيها".

وذكرت الشركة أنها لن تجدد عقود التراخيص وأن العقود القائمة ستكمل مدتها.